Сьогоднішня ціна Omnity Convertible Token

Поточна ціна Omnity Convertible Token (OCT) сьогодні становить $ 0,00160258, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації OCT до USD становить $ 0,00160258 за OCT.

Omnity Convertible Token наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 160 258, з циркуляційною пропозицією у 100,00M OCT. Протягом останніх 24 годин OCT торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 7,02, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці OCT змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 2,24.

Ринкова інформація щодо Omnity Convertible Token (OCT)

Ринкова капіталізація $ 160,26K$ 160,26K $ 160,26K Обсяг (за 24 год) $ 2,24$ 2,24 $ 2,24 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 160,26K$ 160,26K $ 160,26K Циркуляційне постачання 100,00M 100,00M 100,00M Загальна пропозиція 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Omnity Convertible Token — $ 160,26K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 2,24. Циркуляційна пропозиція OCT — 100,00M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 160,26K.