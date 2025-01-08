Ціна OmniTensor (OMNIT)
Поточна ціна OmniTensor (OMNIT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 273.60K USD. Ціна OMNIT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності OmniTensor:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 38.44K USD
- зміна ціни OmniTensor протягом дня — -29.73%
- циркуляційна пропозиція – 396.52M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни OmniTensor до USD становила $ -0.000291926822205655.
За останні 30 днів зміна ціни OmniTensor до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни OmniTensor до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни OmniTensor до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000291926822205655
|-29.73%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін OmniTensor: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.12%
-29.73%
-29.79%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
OmniTensor is a decentralized AI platform that combines blockchain technology with community-driven contributions to build, deploy and operate AI-powered decentralized applications (dApps). It allows users to share unused GPU resources, contributing to a global compute network for AI training and inference. Developers benefit from pre-configured AI models, SDKs and high-quality data layers, enabling rapid development of AI dApps with cost efficiency and scalability. OmniTensor utilizes its native OMNIT token for rewards, payments and governance, fostering an inclusive ecosystem where businesses, developers and contributors collaborate to shape the future of AI.
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