Сьогоднішня ціна OmniTensor (OMNIT)

Поточна ціна OmniTensor (OMNIT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 273.60K USD. Ціна OMNIT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності OmniTensor:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 38.44K USD

- зміна ціни OmniTensor протягом дня — -29.73%

- циркуляційна пропозиція – 396.52M USD

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