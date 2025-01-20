Ціна Omnisea (OSEA)
Поточна ціна Omnisea (OSEA) сьогодні становить 0.00225286 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OSEA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Omnisea:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.13K USD
- зміна ціни Omnisea протягом дня — -1.77%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Omnisea до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Omnisea до USD становила $ -0.0002995855.
За останні 60 днів зміна ціни Omnisea до USD становила $ -0.0004682326.
За останні 90 днів зміна ціни Omnisea до USD становила $ -0.0003021235169392356.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.77%
|30 днів
|$ -0.0002995855
|-13.29%
|60 днів
|$ -0.0004682326
|-20.78%
|90 днів
|$ -0.0003021235169392356
|-11.82%
Останній аналіз цін Omnisea: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.13%
-1.77%
-0.87%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Omnichain Router - Our core contract connects multiple cross-chain messaging protocols such as LayerZero and Axelar Network. Omnisea NFT Launchpad - using our Omnichain Router, we provide ability to easily launch Omnichain NFTs collections and mint between chains - we're currently supporting Ethereum, BNB Chain, Polygon, Avalanche, Optimism, Arbitrum, and Fantom. OSEA is our omnichain ERC-20 Token built using LayerZero contracts. Available on Polygon (base, total supply controller), Ethereum, BNB Chain, Avalanche, Fantom, Optimism, and Arbitrum.
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