Сьогоднішня ціна Omnisea (OSEA)

Поточна ціна Omnisea (OSEA) сьогодні становить 0.00225286 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OSEA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Omnisea:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.13K USD

- зміна ціни Omnisea протягом дня — -1.77%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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