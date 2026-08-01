Сьогоднішня ціна Omnis Genesis by Virtuals

Поточна ціна Omnis Genesis by Virtuals (OMNI) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації OMNI до USD становить $ 0 за OMNI.

Omnis Genesis by Virtuals наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 13 238,01, з циркуляційною пропозицією у 844,79M OMNI. Протягом останніх 24 годин OMNI торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00270251, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці OMNI змінився на -- за останню годину та на -4,13% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Omnis Genesis by Virtuals (OMNI)

Ринкова капіталізація $ 13,24K$ 13,24K $ 13,24K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 15,60K$ 15,60K $ 15,60K Циркуляційне постачання 844,79M 844,79M 844,79M Загальна пропозиція 844 789 131,4558294 844 789 131,4558294 844 789 131,4558294

Поточна ринкова капіталізація Omnis Genesis by Virtuals — $ 13,24K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція OMNI — 844,79M, зі загальною пропозицією 844789131.4558294. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 15,60K.