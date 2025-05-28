Ціна OmniMinds (OMNIS)
Поточна ціна OmniMinds (OMNIS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 878,42K USD. Ціна OMNIS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності OmniMinds:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни OmniMinds протягом дня — +3,89%
- циркуляційна пропозиція – 999,96M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни OmniMinds до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни OmniMinds до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни OmniMinds до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни OmniMinds до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3,89%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін OmniMinds: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+4,53%
+3,89%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
OmniMinds is building the foundation for powerful computer-use agents through crowdsourced action datasets, open-source tools, and frontier agent models. We want to improve the world by providing amazing computer-use agents. Users can record their everyday computer tasks to train AI models and earn $OMNIS tokens. High-quality demonstrations earn more per task, rewarding expert skill. You can complete simple tasks like: ordering food or browsing websites Earn rewards for each quality demonstration uploaded Help build better AI assistants through your contributions
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