Сьогоднішня ціна OmniMinds (OMNIS)

Поточна ціна OmniMinds (OMNIS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 878,42K USD. Ціна OMNIS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності OmniMinds:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни OmniMinds протягом дня — +3,89%

- циркуляційна пропозиція – 999,96M USD

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