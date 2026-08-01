Сьогоднішня ціна OmniCat

Поточна ціна OmniCat (OMNI) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1.98% за останні 24 години. Поточний курс конвертації OMNI до USD становить $ 0 за OMNI.

OmniCat наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 217,036, з циркуляційною пропозицією у 45.51B OMNI. Протягом останніх 24 годин OMNI торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.0045811, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці OMNI змінився на -0.18% за останню годину та на +1.88% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо OmniCat (OMNI)

Ринкова капіталізація $ 217.04K$ 217.04K $ 217.04K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 217.04K$ 217.04K $ 217.04K Циркуляційне постачання 45.51B 45.51B 45.51B Загальна пропозиція 45,505,187,737.38622 45,505,187,737.38622 45,505,187,737.38622

Поточна ринкова капіталізація OmniCat — $ 217.04K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція OMNI — 45.51B, зі загальною пропозицією 45505187737.38622. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 217.04K.