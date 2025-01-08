Сьогоднішня ціна OmniAgent (OMAGENT)

Поточна ціна OmniAgent (OMAGENT) сьогодні становить 0.00160064 USD з ринковою капіталізацією $ 1.60M USD. Ціна OMAGENT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності OmniAgent:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 83.77K USD

- зміна ціни OmniAgent протягом дня — -34.20%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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