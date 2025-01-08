Ціна OmniAgent (OMAGENT)
Поточна ціна OmniAgent (OMAGENT) сьогодні становить 0.00160064 USD з ринковою капіталізацією $ 1.60M USD. Ціна OMAGENT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності OmniAgent:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 83.77K USD
- зміна ціни OmniAgent протягом дня — -34.20%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
Отримуйте оновлення цін OMAGENT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни OMAGENT.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни OmniAgent до USD становила $ -0.000832030043780364.
За останні 30 днів зміна ціни OmniAgent до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни OmniAgent до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни OmniAgent до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000832030043780364
|-34.20%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін OmniAgent: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-12.01%
-34.20%
+14.26%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
OmniAgent represents a groundbreaking evolution in the AI landscape, providing users with the tools to create, customize, and launch autonomous AI Agents. These agents are designed to execute tasks, make decisions, and generate value autonomously within a decentralized ecosystem. Whether you need an AI agent to represent you online, conduct research, or manage complex workflows, OmniAgent empowers you to build and deploy personalized agents seamlessly.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 OMAGENT до AUD
A$0.002561024
|1 OMAGENT до GBP
￡0.001280512
|1 OMAGENT до EUR
€0.0015366144
|1 OMAGENT до USD
$0.00160064
|1 OMAGENT до MYR
RM0.00720288
|1 OMAGENT до TRY
₺0.0565506112
|1 OMAGENT до JPY
¥0.2530131648
|1 OMAGENT до RUB
₽0.17166864
|1 OMAGENT до INR
₹0.137334912
|1 OMAGENT до IDR
Rp25.8167705792
|1 OMAGENT до PHP
₱0.0933493248
|1 OMAGENT до EGP
￡E.0.0810564096
|1 OMAGENT до BRL
R$0.009763904
|1 OMAGENT до CAD
C$0.0022889152
|1 OMAGENT до BDT
৳0.194957952
|1 OMAGENT до NGN
₦2.4739331776
|1 OMAGENT до UAH
₴0.0677230784
|1 OMAGENT до VES
Bs0.08483392
|1 OMAGENT до PKR
Rs0.4459703168
|1 OMAGENT до KZT
₸0.8464504448
|1 OMAGENT до THB
฿0.0553181184
|1 OMAGENT до TWD
NT$0.0524689792
|1 OMAGENT до CHF
Fr0.001440576
|1 OMAGENT до HKD
HK$0.0124369728
|1 OMAGENT до MAD
.د.م0.0160224064