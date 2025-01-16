Ціна OMNI404 (O404)
Поточна ціна OMNI404 (O404) сьогодні становить 950.55 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна O404 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності OMNI404:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 350.91 USD
- зміна ціни OMNI404 протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін O404 до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни O404.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни OMNI404 до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни OMNI404 до USD становила $ -129.5179506900.
За останні 60 днів зміна ціни OMNI404 до USD становила $ +100.4330217900.
За останні 90 днів зміна ціни OMNI404 до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -129.5179506900
|-13.62%
|60 днів
|$ +100.4330217900
|+10.57%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін OMNI404: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
O404 Is a the first Omnichain 404 Token. The O404 standard is built upon ERC404 and LayerZero allows ERC404's to be accessible on any LayerZero supported chain.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 O404 до AUD
A$1,520.88
|1 O404 до GBP
￡769.9455
|1 O404 до EUR
€922.0335
|1 O404 до USD
$950.55
|1 O404 до MYR
RM4,267.9695
|1 O404 до TRY
₺33,696.9975
|1 O404 до JPY
¥148,751.5695
|1 O404 до RUB
₽97,707.0345
|1 O404 до INR
₹82,146.531
|1 O404 до IDR
Rp15,582,784.392
|1 O404 до PHP
₱55,559.6475
|1 O404 до EGP
￡E.47,926.731
|1 O404 до BRL
R$5,741.322
|1 O404 до CAD
C$1,359.2865
|1 O404 до BDT
৳114,978.528
|1 O404 до NGN
₦1,478,295.36
|1 O404 до UAH
₴39,999.144
|1 O404 до VES
Bs50,379.15
|1 O404 до PKR
Rs264,699.6585
|1 O404 до KZT
₸501,871.389
|1 O404 до THB
฿32,889.03
|1 O404 до TWD
NT$31,301.6115
|1 O404 до CHF
Fr865.0005
|1 O404 до HKD
HK$7,395.279
|1 O404 до MAD
.د.م9,515.0055