Сьогоднішня ціна Omni Exchange Token

Поточна ціна Omni Exchange Token (OMNI) сьогодні становить $ 0,00406399, зі зміною 53,26% за останні 24 години. Поточний курс конвертації OMNI до USD становить $ 0,00406399 за OMNI.

Omni Exchange Token наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 9 870,06, з циркуляційною пропозицією у 856,06K OMNI. Протягом останніх 24 годин OMNI торгувався між $ 0,00405815 (мінімум) та $ 0,01001404 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 2,65, тоді як історичний мінімум — $ 0,00405815.

У короткостроковій динаміці OMNI змінився на -- за останню годину та на -62,68% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 281,20.

Ринкова інформація щодо Omni Exchange Token (OMNI)

Ринкова капіталізація $ 9,87K$ 9,87K $ 9,87K Обсяг (за 24 год) $ 281,20$ 281,20 $ 281,20 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 10,08K$ 10,08K $ 10,08K Циркуляційне постачання 856,06K 856,06K 856,06K Загальна пропозиція 2 480 222,585 2 480 222,585 2 480 222,585

Поточна ринкова капіталізація Omni Exchange Token — $ 9,87K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 281,20. Циркуляційна пропозиція OMNI — 856,06K, зі загальною пропозицією 2480222.585. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 10,08K.