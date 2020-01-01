Токеноміка Omni Consumer Protocol (OCP) Дізнайтеся ключову інформацію про Omni Consumer Protocol (OCP), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Omni Consumer Protocol (OCP) Omni Consumer Protocols (OCP) aims to be the first DeFi DAO conglomerate with multiple interlinked protocols under the same family. This architecture from the outset allows our community to benefit not only from the underlying protocols, but the overall DAO as well. The first to go live, OmniCOMP, is a synthetic currency minter. Users can supply assets to mint USDO, and other currencies, earning $OMNIC rewards for a supercharged yield. Coming next is OmniTRADE a DEX with IL protection, tight slippage tolerance, and accurate pricing of assets. Finally, the jewel of OCP, Delta City. The promise of blockchain realized in a fully decentralized utopia. Create, trade, and buy your stake in the OCP universe with unique items such as APY boosters and virtual real estate via NFTs. Офіційний вебсайт: https://ocp.finance/ Купити OCP зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Omni Consumer Protocol (OCP) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Omni Consumer Protocol (OCP), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 44,54K $ 44,54K $ 44,54K Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 11,90M $ 11,90M $ 11,90M FDV (повністю розведена вартість): $ 374,25K $ 374,25K $ 374,25K Історичний максимум: $ 0,162663 $ 0,162663 $ 0,162663 Історичний мінімум: $ 0,00357514 $ 0,00357514 $ 0,00357514 Поточна ціна: $ 0,00374196 $ 0,00374196 $ 0,00374196 Дізнайтеся більше про ціну Omni Consumer Protocol (OCP)

Токеноміка Omni Consumer Protocol (OCP): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Omni Consumer Protocol (OCP) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів OCP, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів OCP, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку OCP, досліджуйте ціну токена OCP в реальному часі!

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