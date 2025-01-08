Ціна Omni Consumer Protocol (OCP)
Поточна ціна Omni Consumer Protocol (OCP) сьогодні становить 0.00771461 USD з ринковою капіталізацією $ 91.82K USD. Ціна OCP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Omni Consumer Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 650.32 USD
- зміна ціни Omni Consumer Protocol протягом дня — -0.09%
- циркуляційна пропозиція – 11.90M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Omni Consumer Protocol до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Omni Consumer Protocol до USD становила $ -0.0000069848.
За останні 60 днів зміна ціни Omni Consumer Protocol до USD становила $ -0.0008454394.
За останні 90 днів зміна ціни Omni Consumer Protocol до USD становила $ -0.00088595578556528.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.09%
|30 днів
|$ -0.0000069848
|-0.09%
|60 днів
|$ -0.0008454394
|-10.95%
|90 днів
|$ -0.00088595578556528
|-10.30%
Останній аналіз цін Omni Consumer Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.38%
-0.09%
-0.74%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Omni Consumer Protocols (OCP) aims to be the first DeFi DAO conglomerate with multiple interlinked protocols under the same family. This architecture from the outset allows our community to benefit not only from the underlying protocols, but the overall DAO as well. The first to go live, OmniCOMP, is a synthetic currency minter. Users can supply assets to mint USDO, and other currencies, earning $OMNIC rewards for a supercharged yield. Coming next is OmniTRADE a DEX with IL protection, tight slippage tolerance, and accurate pricing of assets. Finally, the jewel of OCP, Delta City. The promise of blockchain realized in a fully decentralized utopia. Create, trade, and buy your stake in the OCP universe with unique items such as APY boosters and virtual real estate via NFTs.
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