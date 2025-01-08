Сьогоднішня ціна Omni Consumer Protocol (OCP)

Поточна ціна Omni Consumer Protocol (OCP) сьогодні становить 0.00771461 USD з ринковою капіталізацією $ 91.82K USD. Ціна OCP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Omni Consumer Protocol:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 650.32 USD

- зміна ціни Omni Consumer Protocol протягом дня — -0.09%

- циркуляційна пропозиція – 11.90M USD

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