Сьогоднішня ціна Omni

Поточна ціна Omni (OMNI) сьогодні становить $ 0, зі зміною 5,25% за останні 24 години. Поточний курс конвертації OMNI до USD становить $ 0 за OMNI.

Omni наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 91 326, з циркуляційною пропозицією у 999,82M OMNI. Протягом останніх 24 годин OMNI торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00405074, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці OMNI змінився на -0,33% за останню годину та на +10,53% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Omni (OMNI)

Ринкова капіталізація $ 91,33K$ 91,33K $ 91,33K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 91,34K$ 91,34K $ 91,34K Циркуляційне постачання 999,82M 999,82M 999,82M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Omni — $ 91,33K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція OMNI — 999,82M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 91,34K.