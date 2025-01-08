Сьогоднішня ціна Omira (OMIRA)

Поточна ціна Omira (OMIRA) сьогодні становить 0.075139 USD з ринковою капіталізацією $ 7.52M USD. Ціна OMIRA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Omira:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 313.71K USD

- зміна ціни Omira протягом дня — -8.06%

- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD

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