Ціна Omira (OMIRA)
Поточна ціна Omira (OMIRA) сьогодні становить 0.075139 USD з ринковою капіталізацією $ 7.52M USD. Ціна OMIRA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Omira:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 313.71K USD
- зміна ціни Omira протягом дня — -8.06%
- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Omira до USD становила $ -0.00658801998922132.
За останні 30 днів зміна ціни Omira до USD становила $ +0.0498866004.
За останні 60 днів зміна ціни Omira до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Omira до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00658801998922132
|-8.06%
|30 днів
|$ +0.0498866004
|+66.39%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Omira: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+4.22%
-8.06%
+6.47%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Omira Labs is an organization focused on applying predictive intelligence within DeFi. The first and most practical application of Omira's technology is the Omira B.B4 model, which delivers sentiment-driven price predictions on specified assets. $OMIRA is the native currency of Omira Labs - its holders gain unrestricted access to Omira's predictive models and are entitled to earning opportunities related to revenue streams and collaborative model training programs.
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