Ціна OmegaX Health (OMEGAX)
Поточна ціна OmegaX Health (OMEGAX) сьогодні становить 0.00035331 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OMEGAX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності OmegaX Health:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 247.44K USD
- зміна ціни OmegaX Health протягом дня — +2.59%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни OmegaX Health до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни OmegaX Health до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни OmegaX Health до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни OmegaX Health до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.59%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін OmegaX Health: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.17%
+2.59%
-60.87%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
OmegaX Health is an AI-powered personal health companion that integrates real-time data from wearables, medical records, lifestyle inputs, and environmental factors to provide proactive healthcare. Unlike traditional systems that react to symptoms, OmegaX continuously analyzes health trends and detects risks before they escalate. The platform supports voice and chat interactions, allowing users to receive instant, personalized health guidance. It also incorporates Web3 elements for secure data handling, leveraging blockchain and zero-knowledge proofs to ensure transparency and user control. The goal is to create a fully AI-driven healthcare system that replaces outdated, fragmented approaches with a seamless, always-on digital health assistant.
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