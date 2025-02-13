Сьогоднішня ціна OmegaX Health (OMEGAX)

Поточна ціна OmegaX Health (OMEGAX) сьогодні становить 0.00035331 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OMEGAX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності OmegaX Health:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 247.44K USD

- зміна ціни OmegaX Health протягом дня — +2.59%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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