Сьогоднішня ціна OMEGA Labs (SN24)

Поточна ціна OMEGA Labs (SN24) сьогодні становить 1,14 USD з ринковою капіталізацією $ 1,45M USD. Ціна SN24 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності OMEGA Labs:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни OMEGA Labs протягом дня — +2,91%

- циркуляційна пропозиція – 1,27M USD

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