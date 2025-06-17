Ціна OMEGA Labs (SN24)
Поточна ціна OMEGA Labs (SN24) сьогодні становить 1,14 USD з ринковою капіталізацією $ 1,45M USD. Ціна SN24 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності OMEGA Labs:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни OMEGA Labs протягом дня — +2,91%
- циркуляційна пропозиція – 1,27M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни OMEGA Labs до USD становила $ +0,03220102.
За останні 30 днів зміна ціни OMEGA Labs до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни OMEGA Labs до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни OMEGA Labs до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,03220102
|+2,91%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін OMEGA Labs: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,12%
+2,91%
-14,03%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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