Сьогоднішня ціна Omega (OMEGA)

Поточна ціна Omega (OMEGA) сьогодні становить 0.00531341 USD з ринковою капіталізацією $ 5.31M USD. Ціна OMEGA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Omega:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 296.28K USD

- зміна ціни Omega протягом дня — -17.40%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

Отримуйте оновлення цін OMEGA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни OMEGA.