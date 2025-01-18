Ціна Ombre (OMB)
Поточна ціна Ombre (OMB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OMB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ombre:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.63 USD
- зміна ціни Ombre протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ombre до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Ombre до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Ombre до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Ombre до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-1.87%
|60 днів
|$ 0
|+10.88%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Ombre: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Ombre is a cryptonote currency with solid strong security, privacy and untraceability features. Our mission is to enhance the cryptonote protocol to provide a fast, secure and user friendly coin. Fast transactions - A 60 second block time increases transaction speed, without comprimising security. High level of privacy - An enforced ring-mixin size of 10 ensures safety from blockchain analysis. Transparent funding - An innovative developer funding system is build in the blockchain and ensures long-term active development without requiring trust from the community. We do not have a premine. Instead we have a project development reward that causes coins to unlock with every block that is found. The algorithm will start with unlocking 6% of the block reward but gradually reduces to 0% in the next 10 years. In total a maximum of 2% of the total coin supply will be unlocked for development.
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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
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