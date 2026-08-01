Сьогоднішня ціна Omax

Поточна ціна Omax (OMAX) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації OMAX до USD становить $ 0 за OMAX.

Omax наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 52 151, з циркуляційною пропозицією у 9,00B OMAX. Протягом останніх 24 годин OMAX торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,060187, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці OMAX змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Omax (OMAX)

Ринкова капіталізація $ 52,15K$ 52,15K $ 52,15K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 52,15K$ 52,15K $ 52,15K Циркуляційне постачання 9,00B 9,00B 9,00B Загальна пропозиція 9 000 000 000,0 9 000 000 000,0 9 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Omax — $ 52,15K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція OMAX — 9,00B, зі загальною пропозицією 9000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 52,15K.