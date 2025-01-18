Ціна Olympus v1 (OHM)
Поточна ціна Olympus v1 (OHM) сьогодні становить 131.27 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OHM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Olympus v1:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.35K USD
- зміна ціни Olympus v1 протягом дня — +1.58%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін OHM до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни OHM.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Olympus v1 до USD становила $ +2.05.
За останні 30 днів зміна ціни Olympus v1 до USD становила $ +19.0481696360.
За останні 60 днів зміна ціни Olympus v1 до USD становила $ +15.0142556630.
За останні 90 днів зміна ціни Olympus v1 до USD становила $ +40.97125643090786.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +2.05
|+1.58%
|30 днів
|$ +19.0481696360
|+14.51%
|60 днів
|$ +15.0142556630
|+11.44%
|90 днів
|$ +40.97125643090786
|+45.37%
Останній аналіз цін Olympus v1: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.28%
+1.58%
+11.37%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 OHM до AUD
A$211.3447
|1 OHM до GBP
￡107.6414
|1 OHM до EUR
€127.3319
|1 OHM до USD
$131.27
|1 OHM до MYR
RM590.715
|1 OHM до TRY
₺4,650.8961
|1 OHM до JPY
¥20,513.5629
|1 OHM до RUB
₽13,453.8623
|1 OHM до INR
₹11,365.3566
|1 OHM до IDR
Rp2,151,966.8688
|1 OHM до PHP
₱7,685.8585
|1 OHM до EGP
￡E.6,616.008
|1 OHM до BRL
R$800.747
|1 OHM до CAD
C$189.0288
|1 OHM до BDT
৳15,949.305
|1 OHM до NGN
₦204,470.0901
|1 OHM до UAH
₴5,527.7797
|1 OHM до VES
Bs7,088.58
|1 OHM до PKR
Rs36,595.4506
|1 OHM до KZT
₸69,675.4906
|1 OHM до THB
฿4,514.3753
|1 OHM до TWD
NT$4,317.4703
|1 OHM до CHF
Fr119.4557
|1 OHM до HKD
HK$1,021.2806
|1 OHM до MAD
.د.م1,317.9508