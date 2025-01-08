Ціна Olumpec Terch (OLUMPC)
Поточна ціна Olumpec Terch (OLUMPC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 6.55K USD. Ціна OLUMPC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Olumpec Terch:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.65 USD
- зміна ціни Olumpec Terch протягом дня — -1.94%
- циркуляційна пропозиція – 999.81M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Olumpec Terch до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Olumpec Terch до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Olumpec Terch до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Olumpec Terch до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.94%
|30 днів
|$ 0
|-16.18%
|60 днів
|$ 0
|-11.76%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Olumpec Terch: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.45%
-1.94%
+4.29%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The first meme coin on Solana dedicated to the Olumpec Games $OLUMPC is where all NationFi projects will come together at Paris Olumpecs
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