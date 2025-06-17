Ціна OliXRP (OLX)
Поточна ціна OliXRP (OLX) сьогодні становить 0,04411169 USD з ринковою капіталізацією $ 261,52K USD. Ціна OLX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності OliXRP:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни OliXRP протягом дня — +3,70%
- циркуляційна пропозиція – 5,90M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни OliXRP до USD становила $ +0,00157353.
За останні 30 днів зміна ціни OliXRP до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни OliXRP до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни OliXRP до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00157353
|+3,70%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін OliXRP: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,07%
+3,70%
+19,32%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
OLX is a utility token on the XRP Ledger powering a trader-centric ecosystem built around real tools and rewards. It grants access to premium indicators (JMS and MAC), private Discord membership, and special trading features. Alongside OLX, the CFH token allows liquidity providers to earn monthly XRP rewards. Together, OLX and CFH create a sustainable, reward-based environment for serious retail traders using technical tools—not hype.
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