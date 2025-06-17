Сьогоднішня ціна OliXRP (OLX)

Поточна ціна OliXRP (OLX) сьогодні становить 0,04411169 USD з ринковою капіталізацією $ 261,52K USD. Ціна OLX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності OliXRP:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни OliXRP протягом дня — +3,70%

- циркуляційна пропозиція – 5,90M USD

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