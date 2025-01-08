Ціна Olive Cash (OLIVE)
Поточна ціна Olive Cash (OLIVE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 18.63K USD. Ціна OLIVE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Olive Cash:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 68.22 USD
- зміна ціни Olive Cash протягом дня — -1.98%
- циркуляційна пропозиція – 35.65M USD
Отримуйте оновлення цін OLIVE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни OLIVE.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Olive Cash до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Olive Cash до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Olive Cash до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Olive Cash до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.98%
|30 днів
|$ 0
|+1,171.63%
|60 днів
|$ 0
|+8.45%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Olive Cash: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.99%
-1.98%
+0.14%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
OliveCash is a cross chain Yield Farming project running on Binance Smart Chain Avalanche chain. OliveCash has the goal of fostering AMM, Yeild Farming and DeFi market by facilitating the participation of traditional investors to the Crypto Ecosystem. Expanding the potential market reach requires simple and smooth interfaces as well as easier connections between Fiat and Crypto markets. To increase protocol economical sustainability, we aim at increasing burning fees and defining additional deflationary strategies benefitting holders.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 OLIVE до AUD
A$--
|1 OLIVE до GBP
￡--
|1 OLIVE до EUR
€--
|1 OLIVE до USD
$--
|1 OLIVE до MYR
RM--
|1 OLIVE до TRY
₺--
|1 OLIVE до JPY
¥--
|1 OLIVE до RUB
₽--
|1 OLIVE до INR
₹--
|1 OLIVE до IDR
Rp--
|1 OLIVE до PHP
₱--
|1 OLIVE до EGP
￡E.--
|1 OLIVE до BRL
R$--
|1 OLIVE до CAD
C$--
|1 OLIVE до BDT
৳--
|1 OLIVE до NGN
₦--
|1 OLIVE до UAH
₴--
|1 OLIVE до VES
Bs--
|1 OLIVE до PKR
Rs--
|1 OLIVE до KZT
₸--
|1 OLIVE до THB
฿--
|1 OLIVE до TWD
NT$--
|1 OLIVE до CHF
Fr--
|1 OLIVE до HKD
HK$--
|1 OLIVE до MAD
.د.م--