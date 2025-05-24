Ціна Olen Mosk (OLEN)
Поточна ціна Olen Mosk (OLEN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна OLEN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Olen Mosk:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Olen Mosk протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Olen Mosk до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Olen Mosk до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Olen Mosk до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Olen Mosk до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|+19,07%
|60 днів
|$ 0
|+15,93%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Olen Mosk: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+5,31%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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