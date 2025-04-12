Ціна Olea Token (OLEA)
Поточна ціна Olea Token (OLEA) сьогодні становить 0.00060993 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OLEA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Olea Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.90K USD
- зміна ціни Olea Token протягом дня — -0.15%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Olea Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Olea Token до USD становила $ -0.0001167326.
За останні 60 днів зміна ціни Olea Token до USD становила $ -0.0001175522.
За останні 90 днів зміна ціни Olea Token до USD становила $ -0.000142455734176357.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.15%
|30 днів
|$ -0.0001167326
|-19.13%
|60 днів
|$ -0.0001175522
|-19.27%
|90 днів
|$ -0.000142455734176357
|-18.93%
Останній аналіз цін Olea Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.03%
-0.15%
+0.12%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
OLEA was first issued in July 2022, and the ideology of the Athena Returns NFT project [Let's regain ourselves and become an olive tree that helps the world] is realized and the roadmap is implemented, the connection between the NFT and the real world, the operation of ECOSYSTEM, and the An NFT governance token issued for maintenance.
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