Сьогоднішня ціна Olea Token (OLEA)

Поточна ціна Olea Token (OLEA) сьогодні становить 0.00060993 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OLEA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Olea Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.90K USD

- зміна ціни Olea Token протягом дня — -0.15%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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