Яка зараз ціна OKX Wrapped SOL?

OKX Wrapped SOL (XSOL) торгують за ₴3328.1094593095680000, що відображає зміну ціни на рівні -1.94% за останні 24 години. Ці дані в режимі реального часу об'єднують ціни з глобальних бірж, щоб надати трейдерам точну оцінку ринку в будь-який момент.

Яку роль грає OKX Wrapped SOL у своїй екосистемі?

Як основний актив у мережі -- та частина сектору Wrapped-Tokens,X Layer Ecosystem, XSOL часто забезпечує ключові функції, такі як платежі, стекінг, голосування за управління та стимулювання ліквідності. Його конструкція може впливати на те, як додатки або смарт-контракти працюють у межах його екосистеми.

Наскільки активно торгують XSOL сьогодні?

За останні 24 години XSOL зареєстрував обсяг торгівлі ₴--. Високий обсяг зазвичай свідчить про значний інтерес інвесторів, здоровішу ліквідність та краще виконання як для маленьких, так і для великих трейдерів.

Яка обігується кількість токенів OKX Wrapped SOL?

Сьогодні в обігу знаходиться 37037.78731334 токенів, що визначає доступну кількість для торгівлі. Обігується кількість допомагає інвесторам оцінити дефіцит, динаміку інфляції та потенційне розподілення токенів у довгостроковій перспективі.

Яка ринкова капіталізація та рейтинг XSOL?

Наразі OKX Wrapped SOL займає ринковий рейтинг №-- з ринковою капіталізацією ₴123264765.96068608800000, що розміщує його серед визнаних активів у своєму секторі та допомагає інвесторам оцінити його відносний розмір.

Як виглядає результати OKX Wrapped SOL за останні 24 години?

Його ціна продемонструвала зміну на рівні -1.94% за останні 24 години. Короткострокові зміни можуть бути впливом настроїв трейдерів, змін ліквідності чи подій, пов’язаних з мережею --.

Як OKX Wrapped SOL порівнюється зі схожими активами того ж категорії?

У сегменті Wrapped-Tokens,X Layer Ecosystem XSOL демонструє конкурентоспроможну активність, підтримувану високим рівнем торгів, хорошою ліквідністю та постійним використанням у своїй екосистемі.