Сьогоднішня ціна OKX Wrapped ETH

Поточна ціна OKX Wrapped ETH (XETH) сьогодні становить $ 1 873,8, зі зміною 2,76% за останні 24 години. Поточний курс конвертації XETH до USD становить $ 1 873,8 за XETH.

OKX Wrapped ETH наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 19 208 502, з циркуляційною пропозицією у 10,25K XETH. Протягом останніх 24 годин XETH торгувався між $ 1 867,34 (мінімум) та $ 1 928,16 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 3 185,56, тоді як історичний мінімум — $ 1 514,44.

У короткостроковій динаміці XETH змінився на +0,09% за останню годину та на +0,63% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 162,32K.

Ринкова інформація щодо OKX Wrapped ETH (XETH)

Ринкова капіталізація $ 19,21M$ 19,21M $ 19,21M Обсяг (за 24 год) $ 162,32K$ 162,32K $ 162,32K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 19,21M$ 19,21M $ 19,21M Циркуляційне постачання 10,25K 10,25K 10,25K Загальна пропозиція 10 250,88293432 10 250,88293432 10 250,88293432

Поточна ринкова капіталізація OKX Wrapped ETH — $ 19,21M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 162,32K. Циркуляційна пропозиція XETH — 10,25K, зі загальною пропозицією 10250.88293432. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 19,21M.