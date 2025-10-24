Актуальна ціна OKX Mascot сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни WALLY до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни WALLY на MEXC вже зараз.Актуальна ціна OKX Mascot сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни WALLY до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни WALLY на MEXC вже зараз.

Докладніше про WALLY

Ціна OKX Mascot (WALLY)

Актуальна ціна 1 WALLY до USD:

--
----
0,00%1D
Графік ціни OKX Mascot (WALLY) в реальному часі
Інформація щодо ціни OKX Mascot (WALLY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00780088
$ 0,00780088$ 0,00780088

$ 0
$ 0$ 0

Актуальна ціна OKX Mascot (WALLY) становить --. За останні 24 години WALLY торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WALLY становить $ 0,00780088, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то WALLY змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -4,50% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо OKX Mascot (WALLY)

$ 5,57K
$ 5,57K$ 5,57K

$ 5,57K
$ 5,57K$ 5,57K

999,97M
999,97M 999,97M

999 970 449,605669
999 970 449,605669 999 970 449,605669

Поточна ринкова капіталізація OKX Mascot — $ 5,57K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WALLY — 999,97M, зі загальною пропозицією 999970449.605669. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,57K.

Історія ціни OKX Mascot (WALLY) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни OKX Mascot до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни OKX Mascot до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни OKX Mascot до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни OKX Mascot до USD становила $ 0.

Сьогодні$ 0--
30 днів$ 0-40,15%
60 днів$ 0-95,20%
90 днів$ 0--

Що таке OKX Mascot (WALLY)

$WALLY — The Comeback Kid of Crypto

Once a trader buried deep in the liquidation trenches, Wally was just another chart casualty — humbled, forgotten, and meme-worthy. But every cycle has its reversal.

Now he’s back. Sharper, greener, and wiser than ever.

$WALLY is more than just a token — it’s a symbol of every degen’s redemption arc. From blown accounts to breakout trades, Wally’s story is yours too. Whether you’re up 10x or down bad, Wally reminds us that the market always gives one more chance… if you’ve got the guts to take it.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни OKX Mascot (USD)

Скільки коштуватиме OKX Mascot (WALLY) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів OKX Mascot (WALLY) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо OKX Mascot.

Перегляньте прогноз ціни OKX Mascot вже зараз!

WALLY до місцевих валют

Токеноміка OKX Mascot (WALLY)

Розуміння токеноміки OKX Mascot (WALLY) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена WALLY зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про OKX Mascot (WALLY)

Скільки сьогодні коштує OKX Mascot (WALLY)?
Актуальна ціна WALLY у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна WALLY до USD?
Поточна ціна WALLY до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація OKX Mascot?
Ринкова капіталізація WALLY — $ 5,57K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція WALLY?
Циркуляційна пропозиція WALLY — 999,97M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) WALLY?
WALLY досяг історичної максимальної ціни у 0,00780088 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) WALLY?
Історична мінімальна ціна WALLY становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі WALLY?
Актуальний обсяг торгівлі WALLY за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна WALLY цього року?
WALLY може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни WALLY для поглибленого аналізу.
