Інформація щодо ціни OKX Mascot (WALLY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00780088$ 0,00780088 $ 0,00780088 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) -4,50% Зміна ціни (за 7 дн.) -4,50%

Актуальна ціна OKX Mascot (WALLY) становить --. За останні 24 години WALLY торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WALLY становить $ 0,00780088, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то WALLY змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -4,50% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо OKX Mascot (WALLY)

Ринкова капіталізація $ 5,57K$ 5,57K $ 5,57K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 5,57K$ 5,57K $ 5,57K Циркуляційне постачання 999,97M 999,97M 999,97M Загальна пропозиція 999 970 449,605669 999 970 449,605669 999 970 449,605669

Поточна ринкова капіталізація OKX Mascot — $ 5,57K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WALLY — 999,97M, зі загальною пропозицією 999970449.605669. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,57K.