Ціна OKX BETH (BETH)
Поточна ціна OKX BETH (BETH) сьогодні становить 3,475.69 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності OKX BETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.88M USD
- зміна ціни OKX BETH протягом дня — +4.81%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни OKX BETH до USD становила $ +159.44.
За останні 30 днів зміна ціни OKX BETH до USD становила $ -136.1365210580.
За останні 60 днів зміна ціни OKX BETH до USD становила $ +359.0373867240.
За останні 90 днів зміна ціни OKX BETH до USD становила $ +824.506255427607.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +159.44
|+4.81%
|30 днів
|$ -136.1365210580
|-3.91%
|60 днів
|$ +359.0373867240
|+10.33%
|90 днів
|$ +824.506255427607
|+31.10%
Останній аналіз цін OKX BETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.23%
+4.81%
+6.33%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is BETH? BETH is a yield-bearing liquid staking token representing staked ETH at a 1:1 ratio on OKX. What can I use BETH for? BETH provides additional liquidity and access to additional earning opportunities while still earning BETH rewards, including: • BETH/USDT and BETH/ETH Spot trading • BETH as collateral for loan and trading • BETH as campaign entry to earn airdrop rewards
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