Сьогоднішня ціна OKX BETH (BETH)

Поточна ціна OKX BETH (BETH) сьогодні становить 3,475.69 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BETH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності OKX BETH:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.88M USD

- зміна ціни OKX BETH протягом дня — +4.81%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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