Ціна Okuru (XOT)
Поточна ціна Okuru (XOT) сьогодні становить 9.14 USD з ринковою капіталізацією $ 549.78K USD. Ціна XOT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Okuru:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.08K USD
- зміна ціни Okuru протягом дня — -0.11%
- циркуляційна пропозиція – 60.17K USD
Отримуйте оновлення цін XOT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни XOT.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Okuru до USD становила $ -0.01066841911741.
За останні 30 днів зміна ціни Okuru до USD становила $ -0.2250834680.
За останні 60 днів зміна ціни Okuru до USD становила $ -0.5755010140.
За останні 90 днів зміна ціни Okuru до USD становила $ -0.225059982566045.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.01066841911741
|-0.11%
|30 днів
|$ -0.2250834680
|-2.46%
|60 днів
|$ -0.5755010140
|-6.29%
|90 днів
|$ -0.225059982566045
|-2.40%
Останній аналіз цін Okuru: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.29%
-0.11%
-1.19%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Okuru is a platform that empowers you to be in full control of your finances, for this, we have developed our Multi-chain Project Token called Okuru or XOT (Okuru Token) for short, a Decentralized peer-to-peer Currency, build for your independency. XOT´s goal is to make decentralized finances accessible to as many people as possible. In doing so, we develop new applications and support independent projects and Community Powered Utilities that enable new use-cases and markets for XOT. Today XOT is used as a bridge currency for foreign Fiat transactions, Centralized & Decentralized payments, and allows people to take out small loans. XOT's push toward new markets is without end.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 XOT до AUD
A$14.624
|1 XOT до GBP
￡7.2206
|1 XOT до EUR
€8.683
|1 XOT до USD
$9.14
|1 XOT до MYR
RM40.8558
|1 XOT до TRY
₺321.9108
|1 XOT до JPY
¥1,441.835
|1 XOT до RUB
₽959.6086
|1 XOT до INR
₹781.3786
|1 XOT до IDR
Rp147,419.3342
|1 XOT до PHP
₱531.034
|1 XOT до EGP
￡E.464.9518
|1 XOT до BRL
R$56.3024
|1 XOT до CAD
C$13.0702
|1 XOT до BDT
৳1,092.5042
|1 XOT до NGN
₦14,148.5372
|1 XOT до UAH
₴383.5144
|1 XOT до VES
Bs466.14
|1 XOT до PKR
Rs2,544.4846
|1 XOT до KZT
₸4,785.3384
|1 XOT до THB
฿310.303
|1 XOT до TWD
NT$299.8834
|1 XOT до CHF
Fr8.226
|1 XOT до HKD
HK$70.9264
|1 XOT до MAD
.د.م92.2226