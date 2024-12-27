Сьогоднішня ціна Okuru (XOT)

Поточна ціна Okuru (XOT) сьогодні становить 9.14 USD з ринковою капіталізацією $ 549.78K USD. Ціна XOT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Okuru:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.08K USD

- зміна ціни Okuru протягом дня — -0.11%

- циркуляційна пропозиція – 60.17K USD

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