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Поточна ціна Okratech сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація ORT становить 20 883 USD. Відстежуйте оновлення цін ORT до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Okratech сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація ORT становить 20 883 USD. Відстежуйте оновлення цін ORT до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна Okratech (ORT)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 ORT до USD:

$0,00002398
$0,00002398$0,00002398
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Okratech (ORT) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 00:20:27 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Okratech

Поточна ціна Okratech (ORT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ORT до USD становить $ 0 за ORT.

Okratech наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 20 883, з циркуляційною пропозицією у 870,74M ORT. Протягом останніх 24 годин ORT торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,121426, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ORT змінився на -0,00% за останню годину та на +0,01% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Okratech (ORT)

$ 20,88K
$ 20,88K$ 20,88K

--
----

$ 20,96K
$ 20,96K$ 20,96K

870,74M
870,74M 870,74M

874 000 000,0
874 000 000,0 874 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Okratech — $ 20,88K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ORT — 870,74M, зі загальною пропозицією 874000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 20,96K.

Історія ціни Okratech у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,121426
$ 0,121426$ 0,121426

$ 0
$ 0$ 0

-0,00%

+0,00%

+0,01%

+0,01%

Історія ціни Okratech (ORT) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Okratech до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Okratech до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Okratech до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Okratech до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+0,00%
30 днів$ 0-0,01%
60 днів$ 0-0,02%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни Okratech

Прогноз ціни Okratech (ORT) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна ORT у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Okratech (ORT) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Okratech потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Okratech у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни ORT на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Okratech.

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Про Okratech

На якій блокчейн-мережі працює Okratech?

Okratech працює в мережі --, що визначає, як обробляються транзакції, швидкість підтвердження та загальну безпеку. Мережа також визначає сумісність з гаманцями, dApp-додатками та стандартами смарт-контрактів.

Яка зараз ціна ORT?

Токен коштує ₴, що означає зміну ціни на 0.00% протягом останніх 24 годин. Оновлення цін агрегуються з провідних світових бірж у реальному часі.

До якої категорії належить Okratech?

Okratech належить до категорії BNB Chain Ecosystem,Kommunitas Launchpad,DWF Labs Portfolio. Ця класифікація допомагає інвесторам порівняти ORT зі схожими активами в тому ж секторі, наприклад, DeFi, мем-токени, Layer-1, Layer-2 чи AI-токени.

Яка ринкова капіталізація Okratech?

Його ринкова капіталізація становить ₴920519.19043245648000, що ставить актив на #8687 місце. Ринкова капіталізація дає широке уявлення про розмір, прийняття та довіру інвесторів.

Скільки токенів ORT зараз знаходиться в обігу?

У обігу на ринку перебуває 870742437.0 токенів. Ця кількість безпосередньо впливає на баланс попиту й пропозиції, визначення ціни та очікування інфляції.

Наскільки активно торгували Okratech сьогодні?

За останню добу ORT згенерував обсяг торгівлі ₴--. Високий обсяг часто свідчить про підвищену зацікавленість ринку або реакцію на останні новини.

Як ціна сьогодні порівнюється з недавніми максимумами й мінімумами?

Протягом останніх 24 годин Okratech коливався між ₴ та ₴, надаючи трейдерам уявлення про короткострокову волатильність та потенційні зони пробою.

Люди також запитують: Інші запитання про Okratech

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 00:20:27 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Okratech (ORT)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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