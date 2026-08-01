Сьогоднішня ціна Okratech

Поточна ціна Okratech (ORT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ORT до USD становить $ 0 за ORT.

Okratech наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 20 883, з циркуляційною пропозицією у 870,74M ORT. Протягом останніх 24 годин ORT торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,121426, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ORT змінився на -0,00% за останню годину та на +0,01% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Okratech (ORT)

Ринкова капіталізація $ 20,88K$ 20,88K $ 20,88K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 20,96K$ 20,96K $ 20,96K Циркуляційне постачання 870,74M 870,74M 870,74M Загальна пропозиція 874 000 000,0 874 000 000,0 874 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Okratech — $ 20,88K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ORT — 870,74M, зі загальною пропозицією 874000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 20,96K.