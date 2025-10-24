Актуальна ціна OKIE сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни OKIE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни OKIE на MEXC вже зараз.Актуальна ціна OKIE сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни OKIE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни OKIE на MEXC вже зараз.

Докладніше про OKIE

Інформація про ціну OKIE

Офіційний вебсайт OKIE

Токеноміка OKIE

Прогноз ціни OKIE

Логотип OKIE

Ціна OKIE (OKIE)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 OKIE до USD:

0,00%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
Графік ціни OKIE (OKIE) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:54:01 (UTC+8)

Інформація щодо ціни OKIE (OKIE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
Мін. за 24 год
Макс. за 24 год

$ 0,00362919
$ 0,00362919$ 0,00362919

-0,05%

-16,64%

-16,64%

Актуальна ціна OKIE (OKIE) становить --. За останні 24 години OKIE торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум OKIE становить $ 0,00362919, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то OKIE змінився на -- за останню годину, -0,05% за 24 години та на -16,64% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо OKIE (OKIE)

Поточна ринкова капіталізація OKIE — $ 12,36K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція OKIE — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 12,36K.

Історія ціни OKIE (OKIE) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни OKIE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни OKIE до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни OKIE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни OKIE до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-0,05%
30 днів$ 0-97,90%
60 днів$ 0-98,49%
90 днів$ 0--

Що таке OKIE (OKIE)

OKIE is the first official test token deployed by Flap on the X-Layer blockchain. It was originally introduced as a playful experiment, but quickly evolved into a strong symbol of community energy and creativity. Despite being a test-phase token without a graduation process, OKIE has become an emblem representing the passion, cohesion, and innovation of the Flap ecosystem.

The project demonstrates how test tokens can carry meaning beyond technical utility. In its early stages, the community spontaneously organized itself around OKIE, forming teams, spreading memes, and co-creating a culture that emphasizes openness and collaboration. This bottom-up movement shows the unique power of decentralized communities: when given a shared symbol, participants can build a vibrant ecosystem of creativity and support.

As pioneers, users who first engaged with Flap on BSC are now extending their spirit of exploration to X-Layer. By launching OKIE here, we highlight continuity between past and future, while also expanding into a more scalable and innovative environment. The token’s role is not financial speculation, but rather to serve as a cultural and experimental foundation for builders, developers, and community members to test ideas freely.

OKIE’s milestones, such as reaching new ATH levels and surpassing 1,000 holders, prove the vitality of its community. More importantly, it inspires participants to push boundaries, try new forms of engagement, and strengthen the collective identity of the Flap ecosystem on X-Layer. Through this token, the community embraces experimentation while shaping the future of decentralized collaboration.

Ultimately, OKIE is more than a test token. It is a living demonstration of how culture, memes, and shared creativity can drive blockchain adoption. By combining simplicity with strong symbolism, OKIE invites everyone to join, contribute, and become part of the ongoing story of Flap on X-Layer.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс OKIE (OKIE)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни OKIE (USD)

Скільки коштуватиме OKIE (OKIE) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів OKIE (OKIE) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо OKIE.

Перегляньте прогноз ціни OKIE вже зараз!

OKIE до місцевих валют

Токеноміка OKIE (OKIE)

Розуміння токеноміки OKIE (OKIE) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена OKIE зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про OKIE (OKIE)

Скільки сьогодні коштує OKIE (OKIE)?
Актуальна ціна OKIE у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна OKIE до USD?
Поточна ціна OKIE до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація OKIE?
Ринкова капіталізація OKIE — $ 12,36K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція OKIE?
Циркуляційна пропозиція OKIE — 1,00B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) OKIE?
OKIE досяг історичної максимальної ціни у 0,00362919 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) OKIE?
Історична мінімальна ціна OKIE становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі OKIE?
Актуальний обсяг торгівлі OKIE за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна OKIE цього року?
OKIE може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни OKIE для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

