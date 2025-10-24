Інформація щодо ціни OKIE (OKIE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00362919$ 0,00362919 $ 0,00362919 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -0,05% Зміна ціни (за 7 дн.) -16,64% Зміна ціни (за 7 дн.) -16,64%

Актуальна ціна OKIE (OKIE) становить --. За останні 24 години OKIE торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум OKIE становить $ 0,00362919, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то OKIE змінився на -- за останню годину, -0,05% за 24 години та на -16,64% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо OKIE (OKIE)

Ринкова капіталізація $ 12,36K$ 12,36K $ 12,36K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 12,36K$ 12,36K $ 12,36K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація OKIE — $ 12,36K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція OKIE — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 12,36K.