Інформація щодо ціни OKBDOGE (OKBDOGE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) +0,20% Зміна ціни (за 7 дн.) -6,49% Зміна ціни (за 7 дн.) -6,49%

Актуальна ціна OKBDOGE (OKBDOGE) становить --. За останні 24 години OKBDOGE торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум OKBDOGE становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то OKBDOGE змінився на -- за останню годину, +0,20% за 24 години та на -6,49% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо OKBDOGE (OKBDOGE)

Ринкова капіталізація $ 58,60K$ 58,60K $ 58,60K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 58,60K$ 58,60K $ 58,60K Циркуляційне постачання 210,00B 210,00B 210,00B Загальна пропозиція 210 000 000 000,0 210 000 000 000,0 210 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація OKBDOGE — $ 58,60K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція OKBDOGE — 210,00B, зі загальною пропозицією 210000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 58,60K.