Сьогоднішня ціна Okayeg (OKAYEG)

Поточна ціна Okayeg (OKAYEG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 3.36M USD. Ціна OKAYEG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Okayeg:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 44.59K USD

- зміна ціни Okayeg протягом дня — -6.60%

- циркуляційна пропозиція – 420.69B USD

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