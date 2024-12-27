Ціна Okayeg (OKAYEG)
Поточна ціна Okayeg (OKAYEG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 3.36M USD. Ціна OKAYEG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Okayeg:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 44.59K USD
- зміна ціни Okayeg протягом дня — -6.60%
- циркуляційна пропозиція – 420.69B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Okayeg до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Okayeg до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Okayeg до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Okayeg до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.60%
|30 днів
|$ 0
|-1.06%
|60 днів
|$ 0
|+57.27%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Okayeg: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.59%
-6.60%
+4.22%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Okayeg is one of the most popular Twitch emote memes and has now become a meme token!
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