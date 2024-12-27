Сьогоднішня ціна OKANE (OKANE)

Поточна ціна OKANE (OKANE) сьогодні становить 0.00396351 USD з ринковою капіталізацією $ 396.85K USD. Ціна OKANE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності OKANE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.10K USD

- зміна ціни OKANE протягом дня — +5.78%

- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD

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