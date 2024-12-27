Ціна OKANE (OKANE)
Поточна ціна OKANE (OKANE) сьогодні становить 0.00396351 USD з ринковою капіталізацією $ 396.85K USD. Ціна OKANE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності OKANE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.10K USD
- зміна ціни OKANE протягом дня — +5.78%
- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни OKANE до USD становила $ +0.0002164.
За останні 30 днів зміна ціни OKANE до USD становила $ -0.0022684915.
За останні 60 днів зміна ціни OKANE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни OKANE до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.0002164
|+5.78%
|30 днів
|$ -0.0022684915
|-57.23%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін OKANE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.47%
+5.78%
+44.06%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Welcome to the fabulous world of OKANE, where wealth meets wagging tails! Inspired by the Japanese word for "money," OKANE is more than just a meme coin; it’s a celebration of all things cute, quirky, and oh-so-luxurious. Meet our charming mascot, a pampered pup with a flair for the extravagant. With his sparkling collar and stylish shades, this adorable canine knows how to live the high life. Whether he’s lounging in a sun-soaked doggy mansion or attending exclusive puppy parties, our little tycoon embodies the spirit of prosperity and joy.
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