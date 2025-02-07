Ціна Oink (OINK)
Поточна ціна Oink (OINK) сьогодні становить 0.00000272 USD з ринковою капіталізацією $ 114.45K USD. Ціна OINK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Oink:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.66K USD
- зміна ціни Oink протягом дня — -20.93%
- циркуляційна пропозиція – 42.05B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Oink до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Oink до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Oink до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Oink до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-20.93%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Oink: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-9.13%
-20.93%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Oink is pioneering the world’s first Agentic Social Layer, an innovative application of agentic social graphs that redefines how people engage with fictional universes. These AI Agents aren’t just part of the story—they are the story, evolving dynamically and interacting with the community in real time. By combining AI-powered social interactions with traditional storytelling methods like animated videos and short-form content, Oink creates a living, evolving world where characters develop, relationships shift, and the narrative unfolds organically.
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