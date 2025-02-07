Сьогоднішня ціна Oink (OINK)

Поточна ціна Oink (OINK) сьогодні становить 0.00000272 USD з ринковою капіталізацією $ 114.45K USD. Ціна OINK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Oink:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.66K USD

- зміна ціни Oink протягом дня — -20.93%

- циркуляційна пропозиція – 42.05B USD

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