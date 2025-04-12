Ціна Oil Token (OIL)
Поточна ціна Oil Token (OIL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OIL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Oil Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 99.95 USD
- зміна ціни Oil Token протягом дня — -1.02%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Oil Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Oil Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Oil Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Oil Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.02%
|30 днів
|$ 0
|+22.73%
|60 днів
|$ 0
|-23.12%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Oil Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-1.02%
-6.00%
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Become a collector of priceless antiques in the world of cryptocurrencies Stable and continuous value growth, providing unique privileges and participating in the governance of a global community He is attractive to both large investors seeking to long-term and stable income, and for traders aimed at quick profits. Our ambitious goal Make every owner a member of a large-scale economic corporation. The entrance ticket to the decision-making apparatus will be the presence of an OIL token in the wallet.
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