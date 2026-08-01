Сьогоднішня ціна Oil Exchange

Поточна ціна Oil Exchange (OILX) сьогодні становить $ 0, зі зміною 6,98% за останні 24 години. Поточний курс конвертації OILX до USD становить $ 0 за OILX.

Oil Exchange наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 17 258,84, з циркуляційною пропозицією у 999,81M OILX. Протягом останніх 24 годин OILX торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці OILX змінився на -0,10% за останню годину та на +4,51% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Oil Exchange (OILX)

Ринкова капіталізація $ 17,26K$ 17,26K $ 17,26K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 17,26K$ 17,26K $ 17,26K Циркуляційне постачання 999,81M 999,81M 999,81M Загальна пропозиція 999 807 797,921308 999 807 797,921308 999 807 797,921308

Поточна ринкова капіталізація Oil Exchange — $ 17,26K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція OILX — 999,81M, зі загальною пропозицією 999807797.921308. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 17,26K.