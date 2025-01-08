Ціна Oikos (OKS)
Поточна ціна Oikos (OKS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 50.79K USD. Ціна OKS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Oikos:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.08 USD
- зміна ціни Oikos протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 252.57M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Oikos до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Oikos до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Oikos до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Oikos до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-42.56%
|60 днів
|$ 0
|-37.22%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Oikos: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Oikos Network Token (OKS) gets staked as collateral to back Synths and entitles stakers to receive fees generated by Synth trades on Oikos.Exchange.
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