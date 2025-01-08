Сьогоднішня ціна Oikos (OKS)

Поточна ціна Oikos (OKS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 50.79K USD. Ціна OKS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Oikos:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.08 USD

- зміна ціни Oikos протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 252.57M USD

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