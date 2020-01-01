Токеноміка Oia Oia Cat (OIACAT) Дізнайтеся ключову інформацію про Oia Oia Cat (OIACAT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Oia Oia Cat (OIACAT) Oia Oia Cat is a memecoin inspired by the viral meme featuring Ethel, a spinning cat beloved by internet fans. This project is built around the charm of the Oia Oia Cat meme, bringing its fun and humor into the crypto world. We’ve partnered with the official Oiacat TikTok creator, who regularly produces new and engaging content to keep the community connected and entertained. By combining the energy of viral internet culture with the accessibility of cryptocurrency, Oia Oia Cat aims to build a unique, fun-loving community for fans of the meme and crypto enthusiasts alike. Офіційний вебсайт: https://oiacatofficial.fun/ Купити OIACAT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Oia Oia Cat (OIACAT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Oia Oia Cat (OIACAT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 5,65K $ 5,65K $ 5,65K Загальна пропозиція: $ 998,92M $ 998,92M $ 998,92M Циркуляційна пропозиція: $ 998,92M $ 998,92M $ 998,92M FDV (повністю розведена вартість): $ 5,65K $ 5,65K $ 5,65K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Oia Oia Cat (OIACAT)

Токеноміка Oia Oia Cat (OIACAT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Oia Oia Cat (OIACAT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів OIACAT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів OIACAT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку OIACAT, досліджуйте ціну токена OIACAT в реальному часі!

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