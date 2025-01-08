Ціна Oia Oia Cat (OIACAT)
Поточна ціна Oia Oia Cat (OIACAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 17.33K USD. Ціна OIACAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Oia Oia Cat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.65K USD
- зміна ціни Oia Oia Cat протягом дня — +13.85%
- циркуляційна пропозиція – 999.67M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Oia Oia Cat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Oia Oia Cat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Oia Oia Cat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Oia Oia Cat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+13.85%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Oia Oia Cat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.38%
+13.85%
+53.38%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Oia Oia Cat is a memecoin inspired by the viral meme featuring Ethel, a spinning cat beloved by internet fans. This project is built around the charm of the Oia Oia Cat meme, bringing its fun and humor into the crypto world. We’ve partnered with the official Oiacat TikTok creator, who regularly produces new and engaging content to keep the community connected and entertained. By combining the energy of viral internet culture with the accessibility of cryptocurrency, Oia Oia Cat aims to build a unique, fun-loving community for fans of the meme and crypto enthusiasts alike.
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