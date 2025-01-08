Сьогоднішня ціна Oia Oia Cat (OIACAT)

Поточна ціна Oia Oia Cat (OIACAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 17.33K USD. Ціна OIACAT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Oia Oia Cat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.65K USD

- зміна ціни Oia Oia Cat протягом дня — +13.85%

- циркуляційна пропозиція – 999.67M USD

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