Токеноміка OHO Blockchain (OHO) Дізнайтеся ключову інформацію про OHO Blockchain (OHO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація OHO Blockchain (OHO) OHO Blockchain is a fast, scalable, smart contract capable, EVM compatible, eco-friendly and secure PoA platform with 3-second finality and low fees. It is fully equipped with a variety of universal & user-friendly tools. OHO Coin is the native cryptocurrency for OHO Blockchain, and can be safely kept on OHO wallets, MetaMask or hardware wallets. Using Proof of Authority (POA) consensus, the finality of an OHO transaction is around 3 seconds or less, and each transaction costs around only 0.0001 OHO. Офіційний вебсайт: https://www.oho.ai Купити OHO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни OHO Blockchain (OHO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена OHO Blockchain (OHO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 28,17M $ 28,17M $ 28,17M Загальна пропозиція: $ 45,00B $ 45,00B $ 45,00B Циркуляційна пропозиція: $ 24,14B $ 24,14B $ 24,14B FDV (повністю розведена вартість): $ 52,50M $ 52,50M $ 52,50M Історичний максимум: $ 0,05413 $ 0,05413 $ 0,05413 Історичний мінімум: $ 0,00038451 $ 0,00038451 $ 0,00038451 Поточна ціна: $ 0,00116657 $ 0,00116657 $ 0,00116657 Дізнайтеся більше про ціну OHO Blockchain (OHO)

Токеноміка OHO Blockchain (OHO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки OHO Blockchain (OHO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів OHO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів OHO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку OHO, досліджуйте ціну токена OHO в реальному часі!

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