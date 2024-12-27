Ціна OHO Blockchain (OHO)
Поточна ціна OHO Blockchain (OHO) сьогодні становить 0.00106151 USD з ринковою капіталізацією $ 25.62M USD. Ціна OHO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності OHO Blockchain:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 178.78K USD
- зміна ціни OHO Blockchain протягом дня — +1.08%
- циркуляційна пропозиція – 24.14B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни OHO Blockchain до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни OHO Blockchain до USD становила $ +0.0000873998.
За останні 60 днів зміна ціни OHO Blockchain до USD становила $ +0.0005975360.
За останні 90 днів зміна ціни OHO Blockchain до USD становила $ +0.0003410867375296607.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.08%
|30 днів
|$ +0.0000873998
|+8.23%
|60 днів
|$ +0.0005975360
|+56.29%
|90 днів
|$ +0.0003410867375296607
|+47.35%
Останній аналіз цін OHO Blockchain: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.03%
+1.08%
+4.29%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
OHO Blockchain is a fast, scalable, smart contract capable, EVM compatible, eco-friendly and secure PoA platform with 3-second finality and low fees. It is fully equipped with a variety of universal & user-friendly tools. OHO Coin is the native cryptocurrency for OHO Blockchain, and can be safely kept on OHO wallets, MetaMask or hardware wallets. Using Proof of Authority (POA) consensus, the finality of an OHO transaction is around 3 seconds or less, and each transaction costs around only 0.0001 OHO.
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