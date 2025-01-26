Ціна OGLONG (OGLG)
Поточна ціна OGLONG (OGLG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 432.58K USD. Ціна OGLG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності OGLONG:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.16K USD
- зміна ціни OGLONG протягом дня — -3.44%
- циркуляційна пропозиція – 2.41B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни OGLONG до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни OGLONG до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни OGLONG до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни OGLONG до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.44%
|30 днів
|$ 0
|-43.65%
|60 днів
|$ 0
|-50.84%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін OGLONG: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.36%
-3.44%
-35.37%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
OGLG is the native token of OGLong, the first-ever BTC-Fi launchpad fully owned by the OG Bitcoin community. INFRASTRUCTURE Our commitment at OGLONG goes beyond funding. We're building the infrastructural backbone for developers and users alike, featuring advanced tools for exploration, project tracking, and seamless interaction. Our platform ensures that you have a robust, scalable environment to grow and enhance the Bitcoin ecosystem. COMMUNITY Join OGLONG’s community-focused platform, dedicated exclusively to Bitcoin projects. It's where innovation meets a passionate collective, ready to drive change in the crypto space. Engage with projects you believe in, and be part of a movement shaping the future of blockchain, all within the dynamic world of Bitcoin.
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