Ціна Oggy Inu (OGGY)
Поточна ціна Oggy Inu (OGGY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 467.95K USD. Ціна OGGY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Oggy Inu:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 174.80 USD
- зміна ціни Oggy Inu протягом дня — +25.87%
- циркуляційна пропозиція – 114,251.65T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Oggy Inu до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Oggy Inu до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Oggy Inu до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Oggy Inu до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+25.87%
|30 днів
|$ 0
|+51.04%
|60 днів
|$ 0
|+56.04%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Oggy Inu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.00%
+25.87%
+37.30%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? OGGY INU is a BSC Meme ,$OGGY is a community-driven token that can't be controlled by anyone. We believe in the popularity of OGGY's image, OGGY in Crypto will be widespread and have a chance to become a trend..$OGGY - 2nd Shib or BabyDoge will be born. What makes your project unique? Audit Certik Burn 72,7% Total Supply Swap Dapp Big Marketing Campaign Listed on Bitget CEX Listed on CoinTiger CEX Partnership with BabyDoge Swap History of your project. What’s next for your project? Dapp Released. What can your token be used for? Reflection 5% for Holders.
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