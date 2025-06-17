Ціна Oggie (OGGIE)
Поточна ціна Oggie (OGGIE) сьогодні становить 0,0014007 USD з ринковою капіталізацією $ 1,40M USD. Ціна OGGIE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Oggie:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Oggie протягом дня — +33,41%
- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD
Отримуйте оновлення цін OGGIE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни OGGIE.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Oggie до USD становила $ +0,00035079.
За останні 30 днів зміна ціни Oggie до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Oggie до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Oggie до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00035079
|+33,41%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Oggie: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-4,27%
+33,41%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The $OGGIE token, launched on the Ethereum blockchain, is a community-driven memecoin celebrating the legacy of Oggie the Frog, a character from Robert Crumb’s Big Yum Yum Book. Oggie, an emblem of 1960s countercultural humor, is positioned as the original frog inspiring later icons like Pepe the Frog. The project connects underground art history with digital assets, emphasizing cultural significance. With burned liquidity and a renounced contract, $OGGIE ensures transparency and trust. It aims to engage collectors and fans by offering a token that honors Crumb’s artistic influence in the blockchain space, so they can participate in the celebration of the original art, the fiery creativity of the new one being produced by the community & more.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Розуміння токеноміки Oggie (OGGIE) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена OGGIE зараз!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 OGGIE до VND
₫36,8594205
|1 OGGIE до AUD
A$0,002129064
|1 OGGIE до GBP
￡0,001022511
|1 OGGIE до EUR
€0,001204602
|1 OGGIE до USD
$0,0014007
|1 OGGIE до MYR
RM0,005938968
|1 OGGIE до TRY
₺0,055131552
|1 OGGIE до JPY
¥0,20226108
|1 OGGIE до RUB
₽0,110123034
|1 OGGIE до INR
₹0,120446193
|1 OGGIE до IDR
Rp22,962291408
|1 OGGIE до KRW
₩1,903117083
|1 OGGIE до PHP
₱0,078971466
|1 OGGIE до EGP
￡E.0,070399182
|1 OGGIE до BRL
R$0,007689843
|1 OGGIE до CAD
C$0,001890945
|1 OGGIE до BDT
৳0,171221568
|1 OGGIE до NGN
₦2,158240581
|1 OGGIE до UAH
₴0,058199085
|1 OGGIE до VES
Bs0,1428714
|1 OGGIE до PKR
Rs0,396342072
|1 OGGIE до KZT
₸0,717928785
|1 OGGIE до THB
฿0,04538268
|1 OGGIE до TWD
NT$0,041222601
|1 OGGIE до AED
د.إ0,005140569
|1 OGGIE до CHF
Fr0,001134567
|1 OGGIE до HKD
HK$0,010981488
|1 OGGIE до MAD
.د.م0,01274637
|1 OGGIE до MXN
$0,026501244