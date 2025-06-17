Сьогоднішня ціна Oggie (OGGIE)

Поточна ціна Oggie (OGGIE) сьогодні становить 0,0014007 USD з ринковою капіталізацією $ 1,40M USD. Ціна OGGIE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Oggie:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Oggie протягом дня — +33,41%

- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD

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