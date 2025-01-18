Ціна OG404 (OG404)
Поточна ціна OG404 (OG404) сьогодні становить 946.37 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OG404 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності OG404:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.87K USD
- зміна ціни OG404 протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни OG404 до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни OG404 до USD становила $ -180.6047776150.
За останні 60 днів зміна ціни OG404 до USD становила $ +237.9247050490.
За останні 90 днів зміна ціни OG404 до USD становила $ +438.2014922805398.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -180.6047776150
|-19.08%
|60 днів
|$ +237.9247050490
|+25.14%
|90 днів
|$ +438.2014922805398
|+86.23%
Останній аналіз цін OG404: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+0.53%
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|1 OG404 до USD
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¥147,889.2399
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₽96,993.4613
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₹81,936.7146
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₦1,474,094.3031
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₴39,851.6407
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Rs263,829.0286
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NT$31,126.1093
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