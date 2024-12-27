Сьогоднішня ціна OG SMINEM (OGSM)

Поточна ціна OG SMINEM (OGSM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 2.83M USD. Ціна OGSM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності OG SMINEM:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 200.91 USD

- зміна ціни OG SMINEM протягом дня — +2.54%

- циркуляційна пропозиція – 100.00T USD

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