Ціна OG SMINEM (OGSM)
Поточна ціна OG SMINEM (OGSM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 2.83M USD. Ціна OGSM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності OG SMINEM:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 200.91 USD
- зміна ціни OG SMINEM протягом дня — +2.54%
- циркуляційна пропозиція – 100.00T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни OG SMINEM до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни OG SMINEM до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни OG SMINEM до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни OG SMINEM до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.54%
|30 днів
|$ 0
|-48.59%
|60 днів
|$ 0
|+81.02%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін OG SMINEM: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+2.54%
+9.11%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Road map: positive feedback loop = we give Roman 1% from each swap - by doing so we are promising +10 luck to the trader, global peace, prosperity and love. Tokenomics = 100,000,000,000,000 hard cap, 95% of the tokens are locked in the lp, 5% airdropped to holders of MSMN & The Sminem Collection LET'S SEE WHERE IT WILL TAKE US
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