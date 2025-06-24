Ціна OG Peanut (PEANUT)
Поточна ціна OG Peanut (PEANUT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 440,09K USD. Ціна PEANUT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності OG Peanut:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни OG Peanut протягом дня — +26,01%
- циркуляційна пропозиція – 999,89M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни OG Peanut до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни OG Peanut до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни OG Peanut до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни OG Peanut до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+26,01%
|30 днів
|$ 0
|+38,94%
|60 днів
|$ 0
|+52,44%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін OG Peanut: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,93%
+26,01%
+21,77%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Peanut (2017 – November 1, 2024), was an eastern gray squirrel rescued by Mark Longo in New York in 2017. He became Mark’s pet, best friend, and family member. Peanut was often displayed in videos and became viral on TikTok, Instagram, and the web. On October 30, 2024, Peanut was seized from Mark’s home by the New York State Department of Environmental Conservation and was later euthanized. Peanut's death triggered an outcry on social media, backlash from the public, condemnation from lawmakers, and the introduction of legislation aimed at preventing similar incidents in the future.
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