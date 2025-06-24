Сьогоднішня ціна OG Peanut (PEANUT)

Поточна ціна OG Peanut (PEANUT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 440,09K USD. Ціна PEANUT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності OG Peanut:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни OG Peanut протягом дня — +26,01%

- циркуляційна пропозиція – 999,89M USD

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