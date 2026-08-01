Сьогоднішня ціна OFFICIAL ZUNO

Поточна ціна OFFICIAL ZUNO (ZUNO) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.13% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ZUNO до USD становить $ 0 за ZUNO.

OFFICIAL ZUNO наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 197,217, з циркуляційною пропозицією у 10.00B ZUNO. Протягом останніх 24 годин ZUNO торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00863104, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ZUNO змінився на -4.86% за останню годину та на +3.01% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо OFFICIAL ZUNO (ZUNO)

Ринкова капіталізація $ 197.22K$ 197.22K $ 197.22K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 197.22K$ 197.22K $ 197.22K Циркуляційне постачання 10.00B 10.00B 10.00B Загальна пропозиція 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація OFFICIAL ZUNO — $ 197.22K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ZUNO — 10.00B, зі загальною пропозицією 10000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 197.22K.