Токеноміка Official Tiger King (EXOTIC) Дізнайтеся ключову інформацію про Official Tiger King (EXOTIC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Official Tiger King (EXOTIC) This is the official meme coin created by the Tiger King, Joe Exotic. Joe exotic became a world wide phenomenon in 2020 with the release of the Netflix series "Tiger King". His fame continues to grow with numerous TV series and a world wide following. Joe is launching the toke from prison to help raise funds for charity while he is still behind bars. Joe aims to use proceeds from the coin to donate to and raise awareness for the operation smile charity. Since this is a meme coin, it has no intrinsic value other than to promote community. Офіційний вебсайт: https://officialexotic.com/ Купити EXOTIC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Official Tiger King (EXOTIC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Official Tiger King (EXOTIC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 16,82K $ 16,82K $ 16,82K Загальна пропозиція: $ 499,95M $ 499,95M $ 499,95M Циркуляційна пропозиція: $ 399,95M $ 399,95M $ 399,95M FDV (повністю розведена вартість): $ 21,02K $ 21,02K $ 21,02K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Official Tiger King (EXOTIC)

Токеноміка Official Tiger King (EXOTIC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Official Tiger King (EXOTIC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів EXOTIC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів EXOTIC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку EXOTIC, досліджуйте ціну токена EXOTIC в реальному часі!

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